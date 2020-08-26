محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
قال أحمد شوبير، حارس وقائد الأهلي السابق، أن النادي الأهلي هو من ضمن القوة الناعمة لمصر، مشيراً الى أن هناك من يستهدف النادي الأهلي ويُريد اسقاطه.
ومن خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" صرح شوبير قائلا "الأهلي هو إحدى القوة الناعمة لمصر، وبالطبع هناك من يستهدفه ويريد إسقاطه".
وأكمل "وبالتأكيد البلد والمسؤولين والجماهير تستطيع الحفاظ على تلك القوة الناعمة لمصر".
وأضاف "نحن دولة قوية وتعرف ثوابتها والأهلي واجهة مشرفة لمصر".
واستمر "الأهلي عندما يتواجد في أي بلد في أفريقيا أو الشرق الأوسط فهو يمثل مصر، وبالتالي فهناك شعورة بالغيرة لدى البعض من الأهلي، رغم كل المشاكل يظل قوياً ويحقق الانتصارات والانجازات".
واختتم "الحفاظ على النادي الأهلي واجب الجميع بلا استثناء".
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: هناك من يريد إسقاط الأهلي "القوة الناعمة لمصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.