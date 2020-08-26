شوبير: هناك من يريد إسقاط الأهلي "القوة الناعمة لمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال أحمد شوبير، حارس وقائد الأهلي السابق، أن النادي الأهلي هو من ضمن القوة الناعمة لمصر، مشيراً الى أن هناك من يستهدف النادي الأهلي ويُريد اسقاطه.

ومن خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" صرح شوبير قائلا "الأهلي هو إحدى القوة الناعمة لمصر، وبالطبع هناك من يستهدفه ويريد إسقاطه".

وأكمل "وبالتأكيد البلد والمسؤولين والجماهير تستطيع الحفاظ على تلك القوة الناعمة لمصر".

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وأضاف "نحن دولة قوية وتعرف ثوابتها والأهلي واجهة مشرفة لمصر".

واستمر "الأهلي عندما يتواجد في أي بلد في أفريقيا أو الشرق الأوسط فهو يمثل مصر، وبالتالي فهناك شعورة بالغيرة لدى البعض من الأهلي، رغم كل المشاكل يظل قوياً ويحقق الانتصارات والانجازات".

واختتم "الحفاظ على النادي الأهلي واجب الجميع بلا استثناء".