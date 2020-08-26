محمد عمارة وهشام حنفي يكشفا كواليس أزمتهما مع رئيس قطاع الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، إن يحترم قرار مسؤولي القلعة الحمراء بالاستغناء عن ابنه هادي ـ الذي كان يلعب في صفوف فريق 2002 ـ .

وأضاف عمار ـ خلال مداخلة ببرنامج البريمو المُذاع على فضائية تن ـ :"هناك ثورة تصحيح في قطاع الناشئين، واليوم رحل ابني وابن هشام حنفي وهذه وجهة نظرهم ولو الأولاد سيئين والأهلي فوق راسنا ونتمنى أن تطول ثورة التصحيح كل من لا يُجيد اللعب أو مستواه قليل في الأهلي بما في ذلك ابن خالد بيبو الذي يلعب بصفوف فريق 2005 الذي كان أول قرار له بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين رحيل أحمد سمير لأنه لم يكن يشرك ابنه معه طيلة الموسم، هل تستغنى عن ابناء هشام حنفي ومحمد عمار صاحبا التاريخ في النادي والكرة".

واسترسل لاعب الأهلي السابق حديثه بـ :"مستمرون على موقفنا لو استمر نجل خالد بيبو في قطاع الناشئين وهو لا يستحق لن نسكت، وابني لديه خيارت ولم يتحدث معه أحد من مسؤولي الزمالك ولايوجد لديّ مشكلة في أن ينضم للزمالك حال كون هذه رغبته فهو نادِ كبير وكذلك إذا أراد الانضمام لبيراميدز أو المقاولون أو غيرهم فأنا ضد الواسطة ولو مجهود ابني يسمح له باللعب يلعب".

ومن جانبه قال هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، إن مسؤولين من الزمالك تحدثوا معه بخصوص انضمام نجله لصفوفهم، قائلاً:"قالولي لو لم يكن يُجيد اللعب سنضمه وهذا بالطبع تقديراً واحتراماً لي، نادي الزمالك كبير جداً ولكن لمتى سيتم محاربة أبناء النادي أنا أعتذرت باحترام تقديراً للنادي الأهلي".