إكرامي: نعم رفضت تخفيض عقود اللاعبين في أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق، برفضه تخفيض عقود لاعبي الفريق بسبب جائحة كورونا.

وقال إكرامي، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "بالفعل رفضت الموافقة على تخفيض عقود اللاعبين في أزمة كورونا، لكن كان هناك أسباب".

وأضاف: "كنت صاحب دور وحرصت على توصيل صوت اللاعبين بالفريق بشأن تخفيض المستحقات".

وأكمل: "بعد الهزيمة من صنداونز بخماسية نظيفة، اتخذ قرار بالتنسيق بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتخفيض عقود اللاعبين بنسبة 10%".

وتابع: "أخطرني سيد عبدالحفيظ بهذا القرار وطالبني بإبلاغ اللاعبين، فطلبت منه أن يكون هناك حافز كالتتويج بالدوري والسوبر لرفع العقوبة أو تأجيل الخصم لمدة شهرين أو ثلاثة، لكنه رفض ووافق على وجود الحافز".

Advertisements

وأكد: "أبلغني عبد الحفيظ أنه في حال ظهور الفريق بشكل جيد في الإياب مع صنداونز بجانب الفوز بالدوري والسوبر، ووقتها سيصطحبني أنا وحسام عاشور إلى محمود الخطيب وسيتم صرف مكافآت إضافية للاعبين، وإلغاء خصم الـ10%".

وأكمل: "بالفعل نجحنا في التتويج بلقب الدوري والسوبر، وعقد معنا كابتن محمود الخطيب جلسة من أجل تهنئتنا".

وتابع: "ثم توجهت مع حسام عاشور إلى محمود الخطيب من أجل رفع الخصم لرفع الخصم الذي كان سيخلق حساسية مع اللاعبين الجدد، لكننا فوجئنا برفض إلغاء الخصم وأن العقوبة أصبح أمر واقع".

وواصل "بعد ذلك، لعبنا 75% من المباريات في الموسم الجاري، وقال لي سيد عبدالحفيظ إن النادي يفكر في تقليل رواتب اللاعبين، لكني قلت له هل هناك أزمة؟ فرفضت تحمل مسؤولية ذلك الأمر".

وأتم إكرامي قائلا: "ما حدث جعلني أظهر بصورة سيئة جدا أمام اللاعبين لأنني لم أنفذ ما أبلغتهم به".