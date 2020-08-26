مرتضى منصور: الأهلي لا يفوز في وجود الـ"فار".. ونحافظ على كيان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي لا يفوز في وجود حكام أجانب وتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في المباريات.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وصرح مرتضى منصور خلال جلسته مع اللاعبين داخل نادي الزمالك "قلت لكم من قبل أن الأهلي ليس بعبع، طالما هناك حكام أجانب وVAR فالأمور تختلف".

وشدد "لقد ذكرت من قبل، اجلبوا الـVAR وحكام الأجانب، لن يفوز الأهلي".

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وأضاف "هناك في الأهلي ظلم شديد يتعرض له رينيه فايلر مدرب الفريق ومروان محسن، في النهاية فايلر يعمل من خلال قائمة يمتلكها".

وأشار "أول ضربة للأهلي كانت عبدالله السعيد، ثم توالت الضربات برحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي، أعمدة الأهلي سقطت وبالتالي ما حدث كان أمراً طبيعياً".

وأكمل "في الزمالك نحن نحافظ على كيان وأعمدة الفريق، سواء طارق حامد أو محمود علاء، ونريد التمديد لأوناجم وبنشرقي".

وواصل "كارتيرون أنت في المكان الصح".

واختتم "الدوري مازال طويلاً والأهلي فقد نقاط من قبل، لقد ذهبنا بنفس الحافلة وفزنا على الأهلي بعدما قالوا أن الزمالك كان خائفاً في مباراة الدوري قبل كورونا".