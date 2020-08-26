إكرامي: حملة ضدي من موظف في الأهلي.. وهذا دليل برائتي من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق، عن وجود حملة ضده من موظف داخل النادي الأحمر، مشيرا إلى أن ثابت البطل، طلب منه خلال بداية مسيرته البحث عن عرض أوروبي.

وقال شريف إكرامي، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "هناك حملة ضدي لتوجيه الرأي العام بأنني وراء رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".

وأضاف: "لا أعرف من يقود تلك الحملة، تلك ليس مشكلتي، لكن خلال تلك الحملة تم تسريب أخبار من شخص غير مسؤول داخل النادي، لكنه موظف، كان الهدف منها تشويه صورتي".

وتابع: "تم اتهامي في تلك الحملة أنني لست مسؤولا، بجانب قيادتي لتحريض اللاعبين على رفض تخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى اتهامي بأنني كتبت بيان رحيل أحمد فتحي، وغيرها من الأكاذيب".

وأكمل: "أردت من خلال تغريداتي توضيح صورة لكن من الواضح أنها لم تظهر بالشكل المطلوب، السوشيال ميديا أصبح بها نوع من التوجيه، فبالتالي اضطررت للخروج أمام وسائل الإعلام لتوضيح الأمر للجميع".

وأوضح: "كان الهدف الأساسي من تغريداتي توضيح طبيعة علاقتي مع رمضان صبحي، وسردت مواقف لي معه خلال آخر خمس سنوات لكشف حقيقة الأمر".

وواصل: "البعض اجتزأ من تغريداتي أنني أحرض رمضان صبحي على الاحتراف وأنني شخص غير مسؤول، لكن هل الاحتراف عيبا؟".

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وكشف شريف إكرامي دليل برائته من دعم رمضان في الاحتراف قائلا: "تلقيت دعوة للتدريب مع فريق نانت الفرنسي عندما كنت ناشئا في الفريق، ولكني تفاجئت بأن النادي لا يعلم عني شيئا".

وأكمل: "عقدت جلسة مع وكيلي في باريس وتفاجئ وقتها بأن كابتن ثابت البطل كان يتواجد في نفس المكان لتلقيه العلاج".

وواصل: "طلب مني ثابت البطل البحث عن عرض أوروبي، وقال لي في حال عودتي إلى مصر دون عرض فهذا يعتبر فشلا لي، فبالتالي هل يعتبر ثابت البطل مُحرّضا؟

وانتقل إكرامي للحديث عن أسباب رفضه لعودة رمضان قائلا: "عودة أي لاعب من دوري محترف إلى دوري غير محترف يقلل من قيمته، وبالتالي يؤثر على فكرة خروجه للاحتراف مرة أخرى".

وأكد: "علاقتي مميزة بجميع أطراف قضية رحيل رمضان صبحي سواء مجلس الأهلي أو نادر شوقي وكيل اللاعب السابق أو أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالأهلي".

واستمر: "هناك اتهامات ظهرت بشأن دوري في توقيع عبدالله السعيد للزمالك، لقد علمت بالأمر قبل أيام قليلة من معرفة الأهلي به، وفي النهاية هذا أمر يخص عبدالله السعيد وليس لي علاقه به".

وأتم قائلا: "الأهلي لم يقف على أي شخص سواء رمضان صبحي أو غيره، بدليل أن الفريق خسر في وجوده بخماسية أمام صنداونز وحصدنا لقب الدوري بصعوبة كبيرة، قوة الأهلي في وحدته وليست الأسماء".