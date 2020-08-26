إكرامي يكشف.. هل فاوض فايلر لتدريب بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفى شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق، بقوة ما تردد حول وساطته لتولي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، تدريب فريق بيراميدز، الذي يرتبط اللاعب بالانتقال إليه بدءً من الموسم المقبل.
وقال إكرامي، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "رينيه فايلر تناقش معي كثيرا بشأن قراري، لكني رفضت التراجع عن الرحيل عن الأهلي".
وحول توطه لرحيل فايلر إلى بيراميدز، رد إكرامي قائلا: "لا أملك ردا، من المؤسف بالنسبة لي أن نصل إلى مرحلة اتهامي بالتفاوض مع فايلر لتدريب بيراميدز".
وتابع: "عيب أن يوجه لي بعض تلك التهمة بعد ذلك العمر الطويل لي في الأهلي وأن يتغير انطباع الجماهير عن شخصية شريف ومواقفه في 24 ساعة بسبب معلومة أو توقع أو ظن".
وأكمل: "لديّ ثوابت ولن يتم استدراجي أبدا في الهجوم على بيتي الأهلي".
وأتم إكرامي قائلا: "لا يوجد شخص يجرؤ أن يطلب مني في بيراميدز التدخل للتفاوض مع فايلر، مَن يجرؤ طلب ذلك مني".
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