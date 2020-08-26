بيراميدز: أحمد فتحي لم يطلب فسخ تعاقده.. ولا جديد بشأن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز بداية من الموسم القادم.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع أحمد فتحي، بعدما أعلن اللاعب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الأهلي.

وتناولت تقارير إعلامية أن أحمد فتحي يدرس انهاء تعاقده مع بيراميدز وبحث مسألة استمراره مع الأهلي.

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وأشار هاني سعيد في تصريحات لراديو "أون سبورت" "كل ما يشاع أو يقال عن طلب أحمد فتحي فسخ تعاقده مع بيراميدز، غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وتابع "أحمد فتحي سوف يكون لاعباً بصفوف الفريق الموسم المقبل".

واختتم "لا يوجد أي جديد بشأن ملف رمضان صبحي حتى الآن".

الجدير بالذكر، أن بيراميدز أعلن مؤخراً عن التفاوض مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن التعاقد مع رمضان صبحي بعدما انتهت إعارته مع النادي الأهلي.