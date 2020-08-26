إكرامي: أعتبر نفسي لاعباً في الأهلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر شريف إكرامي نفسه لاعباً حتى الآن ضمن صفوف الأهلي رغم صدور قرار من الإدارة الحمراء برحيله عن صفوف الفريق وعدم إكمال الموسم.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال شريف إكرامي :"أعتبر نفسي حتى الآن لاعباً في الأهلي، الموسم ما زال مستمر، وحتى ينتهي أنا لاعب في صفوف الأهلي".

وأضاف شريف إكرامي :"شعوري أنني ما زلت جزء من النادي الأهلي، لكن كل هذا سينتهي بنهاية الموسم الحالي عندما أنتقل إلى نادي أخر".

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وتابع حارس الأهلي السابق :"فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمر وارد، الفريق الأن في نصف نهائي البطولة، ويتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو الأكثر تتويجاً باللقب".

ونفى شريف إكرامي أن يكون بيان الأهلي الأخير بتوجيه الشكر له يضر بخططه وطموحاته من أجل تولي منصباً إدارياً بعد اعتزال كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وأردف إكرامي :"لم يكن لدي أي طموح إداري، ليس ضمن خططي تماماً هذا الأمر، لدي طموح داخل الملعب الآن، ولم أفكر فيما يتعين عليّ فعله بعد الاعتزال".

وأنهى إكرامي :"عندما أعلنت الرحيل عن النادي الأهلي، واستقبل الجمهور الخبر بطريقة جيدة، البعض غضب، كنت حريصاً دائماً على أن تبقى العلاقة مع النادي رائعة بعد الرحيل".