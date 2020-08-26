سبورت: رئيس برشلونة ينفي استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، نفى تقدمه بالاستقالة بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الكتالوني، رغبته في الرحيل عن البارسا.

ووفقا للتقارير الإسبانية، أرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم (طالع التفاصيل).

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إنه نتيجة لهذه الأحداث، ترددت بعض الأنباء في الأرجنتين أنه بعد طلب ليو ميسي الرحيل، قدّم جوزيب ماريا بارتوميو استقالته، وأنه قد أعلنها للمديرين.

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لكن جوزيب ماريا بارتوميو نفى هذه المعلومات، وأكد أنه لم يقدم استقالته، وفقا لـ"سبورت".

وكانت إدارة نادي برشلونة، قررت عقد اجتماع طاريء خلال الساعات المقبلة، بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق.

ويؤكد برشلونة أن الموعد النهائي لرحيل ميسي بشكل مجاني انتهى في يونيو الماضي، مع الإشارة إلى أن الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو قائم.