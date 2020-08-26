شريف إكرامي: هناك حملة ضدي يقودها موظف داخل الاهلي

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بأن هناك حملة ضده هدفها أن يتحمل مسئولية كل مايحدث مؤخرا داخل النادي.

وقال إكرامي الصغير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد

: " قررت التحدث بشأن ملف رمضان على صفحتي "تويتر" بعد عدم وجود رد واضح من النادي، كما حدث مع وليد سليمان.

واردف: التزم الصمت في حالة الانتقاد الفني،

ولكن عندما يمس الموضوع الامور اشخصية لا يمكن ان التزم الصمت.

وكشف: هناك حملة ممنهجة ضدي لتحميلي مسئولية كل مايحدث مؤخرا في الاهلي، وعلمت ان هناك موظف داخل النادي هو من يقود هذه الحملة. واتم كلماته متسائلا: "هو عيب اني اشجع رمضان على الاحتراف؟.. هو الاحترف حاجة وحشة؟"