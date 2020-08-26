شريف إكرامي يكشف أسباب رفضه عودة رمضان صبحي من الاحتراف

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي

، عن أسباب رفضه عودة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي لصفوف الأهلي، عندما كان محترفًا في ستوك سيتي.

قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عودة أي لاعب من دوري محترف إلى دوري غير محترف يقلل من

قيمته، وبالتالي يؤثر على فكرة خروجه للاحتراف مرة أخرى".

ولفت إلى أن علاقته مميزة بجميع أطراف قضية رحيل رمضان صبحي سواء مجلس الأهلي أو نادر شوقي وكيل اللاعب السابق أو أمير توفيق مسئول التعاقدات بالأهلي.

رفض شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي

فكرة الربط بين مصيره مع القلعة الحمراء ومصير رمضان صبحي الذي قرر الرحيل عن النادي مؤخرًا. وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إيه علاقة رحيلي عن الأهلي برحيل رمضان صبحي؟، طب لو انا اعتزلت هو هيعتزل؟!".

وتابع: "لا يوجد أي ربط من أي نوع بين تصرفاتي وتصرفات رمضان، كل منا له هويته الخاصة ويتخذ قراراته بنفسه"