حارس الأهلي: علمت بتوقيع عبدالله السعيد للزمالك قبل الأهلي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أنه كان على علم بتوقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصالح الزمالك قبل معرفة الأهلي بأيام قليلة. قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:

"علمت برحيل عبد الله السعيد قبل معرفة الأهلي ولم أبلغ النادي لأن ليس لي دخل وكل شخص مسئول عن قراره".

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا

يوجد لاعب يمضي على بياض، فلا يوجد ملائكة.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أي شخص يوقع يعلم ما سيوقع عليه جيدا، الانتماء المطلق للجماهير فقط لإنه لا يحصلون على مقابل".

وأتم: "الانتماء لدى اللاعب مشروط بالمقابل المالي لإن الكرة مصدر رزقه".