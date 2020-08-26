فايلر يعقد جلسة مع صالح جمعة ويوضح خلافه مع اللاعب

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي عقد جلسة مع صالح جمعة لاعب الفريق، مشيراً أن المدرب أكد أن خلافه مع اللاعب بسبب زيادة وزنه.

وقال شوبير خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، "فايلر اجتمع مع صالح جمعة والمدرب أكد له أنه

لا يوجد خلاف معه سوى زيادة وزنه فقط".

وتابع " فايلر طالب صالح جمعة بإنقاص وزنه 6 كيلو، لكي يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة".

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وعلق شوبير على هزيمة الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة، "

فايلر ليس في حالته الذهنية التي كان عليها قبل توقف الدوري".

وأردف " المدرب السويسري كان يمتلك عروضاً تدريبية في أوروبا، ودخل في صراع مع نفسه لكنه في النهاية قرر العودة للنادي الأهلي مرة أخرى".

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يحل ناديي بيراميدز والزمالك في المركزين الثاني والثالث برصيد 42 نقطة لكل منهما.