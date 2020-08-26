شريف إكرامي يكشف حقيقة تدخله لاقناع فايلر بتدريب بيراميدز

علق شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على أنباء انه تدخل لإقناع فايلر بالانتقال إلى بيراميدز.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سؤال مؤسف بالنسبة لي ليس هناك رد، ومن العيب أن بعد هذا

العمر الطويل والمواقف أن الناس تأخذ هذا الانطباع عني".

وأكمل: "لم اتحدث بالطبع مع فايلر بهذا الشأن، من يجرؤ أن يطلب مني شئ مثل ذلك".

أكد شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن حتى هذه اللحظة

يعتبر نفسه مازال متواجد في الأهلي خاص وان الدوري لم ينتهي بعد.

وقال اكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنه مازال منتمي للأهلي حتى بعد قرار أنه اصبح خارج حسابات الفريق. وتابع أنه لم يتواجد مع الفريق رغما عن المسؤولين في النادي مؤكدا انه مازال لاعبا في الاهلي.