إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي والجونة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي والجونة اليوم بالدوري الممتاز. كان الأهلي خسر مباراته الماضية أمام الزمالك بنتيجة 3/1 في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز. الممتاز. وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أعلن ضم 21 لاعبًا لقائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي - علي لطفي - شوبير- علي معلول - محمود وحيد - محمد شكري - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - رامي ربيعه - أحمد فتحي اليو ديانج - حمدي فتحي - السوليه - العربي بدر - محمد فخري - جيرالدو - أفشه - أحمد الشيخ - جونيور اجاي اليو بادجي - مروان محسن. محمود وحيد - محمد شكري - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - رامي ربيعه - أحمد فتحي اليو ديانج - حمدي فتحي - السوليه - العربي بدر - محمد فخري - جيرالدو - أفشه - أحمد الشيخ - جونيور اجاي اليو بادجي - مروان محسن.

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