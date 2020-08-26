وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته الصحية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قام بزيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في منزله للإطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف شوبير خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، أن أشرف صبحي عقد جلسة مطولة مع لاعب النادي الأهلي، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد

أخباراً سارة بالنسبة للاعب من حيث الدعم النفسي والمادي من جهة وزارة الشباب والرياضية.

يذكر أن مؤمن زكريا ابتعد خلال الفترة الماضية عن الملاعب بسب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات.