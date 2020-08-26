كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق أبلغه أنه خارج حساباته الفنية.
وقال فايلر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "فايلر قالليانت دورك معايا مجرد خبرات لكن مش معايا فنيا". وأكد إكرامي أن قرار استبعاده من تدريبات الفريق جاء من إدارة النادي وليس للجهاز الفني أي دور فيه.
ولفت إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من كتابة اي شيء به إسقاط على الأهلي سواء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، موضحًا أنه علم أن هذه الرسالة موجه له هو.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأهلي: "فايلر أخبرني بأن دوري مجرد خبرات وقرار استبعادي من الإدارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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