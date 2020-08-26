شريف إكرامي يعلق على قرار رحيله عن الأهلي ويوضح رد فعل الإدارة

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن اهتمامه الأكبر قبل إعلانه الرحيل كان توضيح الصورة بشكل كامل للجمهور.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بعد إعلاني الرحيل عن الفريق، شعرت عند وجودي داخل النادي بأن هناك استياء من قراري".

وأردف: كنت مهتم بشكل أكبر أن أقوم بتوضيح الصورة لجمهور الأهلي وسبب رحيلي.

وتابع: سيد عبد الحفيظ ولجنة التخطيط أبلغوني بأنهم في حرج كبير وضغط بسبب القرار،

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ولكن هذا الأمر لم يكن من أولوياتي، كنت مهتم أكثر بكيفية الخروج من الأهلي بشكل محترم وواضح.

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، عن محاولات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق للإبقاء عليه في صفوف الفريق الأحمر.

قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "فايلر اجتمع معي وأكد أن دوري مهم وأنني الحارس الثاني في

الفريق وقد أشارك في أي وقت، لكن رديت عليه بأني لعبت دور الرجل الثاني لمدة موسمين وأرغب في المشاركة"، وبالتأكيد أعلم أن المدرب لا يملك الاتفاق مع لاعب على الاستمرار مع الفريق، ولو كان قال له أعدك بتجديد عقدك كان سيقول له: "انا مش صغير علشان تضحك عليا بالكلام ده".

ولفت إلى أنه تصرف بشكل تلقائي عندما أعلن رحيله عن الأهلي عبر حسابه في موقع تويتر، مشيرًا إلى أنه كان يخشى الدخول في خلافات مع مسئولي القلعة الحمراء، حيث إنه تعامل مع 10 مدربين و4 مجالس إدارات في الأهلي والأشخاص بالنسبة له لا تمثل الكيان.