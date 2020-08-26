شريف إكرامي: السوشيال ميديا جعلتنا نشعر بالحرب الدائرة

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ان السوشيال ميديا مؤخرا تلعب دورا كبيرا داخل الاندية.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أصبح هناك تعصب غير طبيعي، خاصة مع عدم وجود جماهير بالاضافة الي تأثير السوشيال ميديا الكبير على الاعلام والمسئولين

جعلنا نشعر بالحرب الدائرة.

وأردف: لن تهدأ هذه الحرب خاصة في حالة الخسارة، وبعد اي خسارة يتم فتح الملفات من الجميع.

Advertisements

كما أكد شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أنه ليس لديه طموح لتولي اي منصب في القلعة الحمراء عقب اعتزاله كرة القدم.

وقال اكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنه لم يضع لنفسه أي أهداف ادارية في الأهلي عقب اعتزاله كرة القدم.

وتابع أنه لم يتأخر عن الأهلي في أي مناصب يستطيع أن يضيف خلالها لشيء ايجابي داخل النادي. وأتم أنه تحت أمر النادي الأهلي في اي شيء ولكنه لم يطلب من أي شخص أن يكون متواجد أو يعمل في الأهلي.