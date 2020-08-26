رياضة | ليس أحمد شديد قناوي.. الشاذلي أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات متتالية بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس أحمد شديد قناوي.. الشاذلي أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات متتالية بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب أمس أحمد شديد قناوي نجم فريق الإنتاج الحربي عن مباراة فريقه مع بيراميدز،ليتوقف رصيده في المباريات المتتالية في البطولة عند 122 مباراة.

ولعب شديد 4 مواسم على التوالي دون غياب هي موسم 2016-17 (34 مباراة) و2017-18 (34 مباراة) و2018-19 (34 مباراة) و2019-20 (20 مباراة).

وأكد المؤرخ خالد جمال، أنه أعلن منذ فترة طويلة أن مدفعجي الترسانة في الستينات حسن الشاذلي هو صاحب الرقم القياسي في هذا السياق برصيد 119+ مباراة.. وشرحت أن المتوفر هو 199 مباراة قابلة للزيادة في حالة إستكمال عدد من المباريات الناقصة.

وتابع، إلا أنني فوجئت منذ فترة أن بعض المواقع نشرت أن شديد وصل إلى 119 مباراة متفوقا على الشاذلي صاحب ال118 مباراة! والحقيقة أنها كانت المباراة رقم 118 لشديد وأن الشاذلي 119+.

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ويبدو أن البعض حاول مجاملة شديد على حساب أرقامي.. وواصلت البحث في سجل الترسانة ووصلت إلى أن الشاذلي لعب 123 مباراة متتالية.

وأكمل جمال، هنا أحب أن أؤكد أن الشاذلي لا زال يحتفظ بالرقم القياسي للمباريات المتتالية في البطولة برصيج 123 مباراة.. هي موسم 1961-62 (أخر 8 مباريات) و1962-63 (27 مباراة) و1963-64 (24 مباراة) و1964-65 (22 مباراة) و1965-66 (21 مباراة) و1966-67 (أول 21 مباراة).

مع ملاحظة ان الترسانة لعب موسم 162-63 عدد 22 مباراة في دوري المجموعات و2 في التصفية النهائية لدوري المجموعات و3 مباريات في الدورة الرباعية النهائية.. وموسم 1963-64 عدد 22 مباراة في دوري المجموعات و2 في نهائي الدوري.. وموسم 1965-66 عدد 21 مباراة لإنسحاب القناة من المباراة الأخيرة أمامه.

عموما هذا الموضوع لا ينتقص من أحمد شديد قناوي ويكفي أنه أحد لاعبين إثنين حققوا 100 مباراى متتالية، مما يدل على كفائتة الفنية وإلتزامه وبعده عن العقوبات من إنذارات وطرد وخلافه وأيضا بعده عن الإصابات.