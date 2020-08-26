رياضة | إكرامي يكشف سبب استبعاده من مباريات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إكرامي يكشف سبب استبعاده من مباريات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق أبلغه أنه خارج حساباته الفنية.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "فايلر قاللي انت دورك معايا مجرد خبرات لكن مش معايا فنيا".

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وأكد إكرامي أن قرار استبعاده من تدريبات الفريق جاء من إدارة النادي وليس للجهاز الفني أي دور فيه.

ولفت إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من كتابة اي شيء به إسقاط على الأهلي سواء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، موضحًا أنه علم أن هذه الرسالة موجه له هو.