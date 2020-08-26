رياضة | بعد اتصالات جوارديولا.. مانشستر يونايتد يتحرك لخطف ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اتصالات جوارديولا.. مانشستر يونايتد يتحرك لخطف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفأجاة من العيار الثقيل، بعد أن أعلنت ان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تحرك بالفعل لخطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الريد ديفلز قد أتخذ أولي الخطوات للتواصل مع النجم الأرجنتيني من أجل معرفة الشوط المطلوبة لاتمام الصفقة هذا الصيف.

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واشارت الصحيفة إلى أن الشياطين الحمر سوف يكون لديهم الحظ الأوفر في التعاقد مع قائد البلوغرانا، في ظل منافسة شديدة من أندية إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بسبب قدرة المالية العالمية لليونايتد في التعامل مع عقود اللاعبين.

من جهه أخري، ذكر "راديو كتالونيا" بأن ميسي كتان على تواصل خلال الأيام القليلة الماضية مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لبحث انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي؟

وفرض ميسي على نفسة عزلا تاما، بشأن مستقبله، حيث أكدت تقارير صحفية داخل إسبانيا عن وجود رغبة لدي النجم الأرجنتيني بعدم الاستمرار مع الفريق، على هامش الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.