رياضة | شريف إكرامي: لا يوجد فريق ينتصر بإستمرار.. والبعض ينتظر خسارة الأهلي لينال منه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي: لا يوجد فريق ينتصر بإستمرار.. والبعض ينتظر خسارة الأهلي لينال منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا يوجد فريق يفوز بإستمرار.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد فريق يفوز بإستمرار، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر بها، لقد خسرنا من قبل".

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وأكمل: "هناك اشخاص نتنظر أن يحدث شئ للبطل لكي تطلع كل النوايا التي لديها، لكن الوضع غريب حول النادي، والبعض ينتظر يحدث شئ للأهلي لكي تنال منه".

وأضاف: "خسارة الديربي تؤثر وتدمر كل شئ عندما يكون الفريق سئ، لكن الأهلي مستواه كان رائع قبل كورونا، ولم يحدث من سنين أن نصل لنصف النهائي وأول الدوري".