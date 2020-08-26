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رياضة | موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع منافسه إشبيلية الإسباني يوم 24 سبتمبر المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة السوبر الأوروبي. 

وكان قد نجح الفريق البافاري في التتويج بلقب بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة النهائية. 

وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت في ألمانيا. 

يذكر أن فريق هو بطل النسخة الماضية من بطولة السوبر الأوروبي بعد فوزه على عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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