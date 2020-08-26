رياضة | فايلر يحدد لإدارة الأهلي مواصفات الصفقة "السوبر"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد لإدارة الأهلي مواصفات الصفقة "السوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتطلع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى التعاقد مع صفقات قوية خلال الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المفاجئ لنجم الفريق رمضان صبحي، الذي رفض البقاء في صفوف القلعة الحمراء، مفضلًا الانضمام لصفوف بيراميدز، بسبب العرض المالي الكبير الذي سيحصل عليه خلال السنوات المقبلة.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن رينيه فايلر طلب التعاقد مع لاعب سوبر في مركز الجناح، حيث حدد بعض المواصفات الخاصة، في اللاعب الجديد، الذي يريد ضمه رسميًا لصفوف الفريق الأحمر.
وقال المصدر، بأن فايلر طلب أن يجيد الجناح اللعب يمينًا ويسارًا، علاوة على إمكانية اللعب في خانة صانع الألعاب، خلال المباريات المحلية والإفريقية.
وأوضح، أن فايلر طالب بذلك بعد مستوى بعض اللاعبين الغيـر مُرضي للجهاز الفني للأهلي، في مباريات الدوري الأخيرة، وعدم قدرة محمد مجدي "أفشة" على اللعب في مركز الجناح.
وأشار إلى أن فايلر طلب دعم مركز صانع الألعاب بالنادي الأهلي، في ظل تذبذب مستوى أفشة، علاوة على أن وليد سليمان لا يستطيع إكمال المباريات، أو اللعب سوى دقائق قليلة في بعض المواجهات، كما أن محمد محمود بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة، ولازال مستواه يمثل لغز كبير بالنسبة للمدرب، ولا أحد يعلم موعد عودته للمباريات.
وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد وضعت لاعب مصر المقاصة "محمد إبراهيم" ضمن الحسابات الفنية تمهيدًا للتعاقد معه، حال تألقه في مواجهات الدوري المصري المقبلة.