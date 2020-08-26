رياضة | فايلر يحدد لإدارة الأهلي مواصفات الصفقة "السوبر"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد لإدارة الأهلي مواصفات الصفقة "السوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى التعاقد مع صفقات قوية خلال الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المفاجئ لنجم الفريق رمضان صبحي، الذي رفض البقاء في صفوف القلعة الحمراء، مفضلًا الانضمام لصفوف بيراميدز، بسبب العرض المالي الكبير الذي سيحصل عليه خلال السنوات المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن رينيه فايلر طلب التعاقد مع لاعب سوبر في مركز الجناح، حيث حدد بعض المواصفات الخاصة، في اللاعب الجديد، الذي يريد ضمه رسميًا لصفوف الفريق الأحمر.

وقال المصدر، بأن فايلر طلب أن يجيد الجناح اللعب يمينًا ويسارًا، علاوة على إمكانية اللعب في خانة صانع الألعاب، خلال المباريات المحلية والإفريقية.

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وأوضح، أن فايلر طالب بذلك بعد مستوى بعض اللاعبين الغيـر مُرضي للجهاز الفني للأهلي، في مباريات الدوري الأخيرة، وعدم قدرة محمد مجدي "أفشة" على اللعب في مركز الجناح.

وأشار إلى أن فايلر طلب دعم مركز صانع الألعاب بالنادي الأهلي، في ظل تذبذب مستوى أفشة، علاوة على أن وليد سليمان لا يستطيع إكمال المباريات، أو اللعب سوى دقائق قليلة في بعض المواجهات، كما أن محمد محمود بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة، ولازال مستواه يمثل لغز كبير بالنسبة للمدرب، ولا أحد يعلم موعد عودته للمباريات.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد وضعت لاعب مصر المقاصة "محمد إبراهيم" ضمن الحسابات الفنية تمهيدًا للتعاقد معه، حال تألقه في مواجهات الدوري المصري المقبلة.