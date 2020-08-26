رياضة | مفأجاة.. سامبدوريا الإيطالي يُغازل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفأجاة.. سامبدوريا الإيطالي يُغازل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غازل نادي سامبدوريا الإيطالي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وذلك على هامش رغبة الاخير في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأخبر ميسي إدارة البلوغرانا برغبته في مغادرة كامب نو بعد الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى الموسم الصفري المحلي.

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وغازل نادي سامبدوريا الإيطالي النجم الأرجنتيني وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث وضع النادي الإيطالي صورة لميسي، وغرّد: "كان القميص رقم 10 متاحًا في آخر مرة فحصنا فيها الأمر".

وقام النادي الإيطالي بالمزح مع ميسي، قليلا على هامش قصته في الوقت الحالي من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يجهز النادي بالاتفاق مع الحكومة الصينية 300 مليون يورو لإنهاء الصفقة.