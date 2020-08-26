رياضة | صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفأجاة من العيار الثقيل، عن وجهته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة المقبلة، بعد قرار الرحيل عن العملاق الكتالوني.

وكان ميسي قد أرسل فاكس إلى إدارة برشلونة يُخبر فيها النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة، وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو.

ووفقاً لموقع " SBNATLON " فإن نادي أرسنال الإنجليزي هو الوجهه الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

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وأشار الموقع أن مغالطات اللعب المالي النظيف قد تمنع أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع ميسي.

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائق أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي من أجل إتمام التعاقد مع ميسي الفترة المقبلة، مما قد يتيح الفرصة لنادي أرسنال من أجل جلب اللاعب الأفضل في العالم إلى ملعب الإمارات.

يذكر أن تعاقد ميسي رفقة برشلونة ينتهي في صيف عام 2021، ويملك شرط جزائي في عقدة بقيمه 700 مليون يورو.