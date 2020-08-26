رياضة | تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة فريق برشلونة الإسباني برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق والرحيل عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتضامن تركي ال الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني مع قرار النجم الأرجنتيني بالرحيل عن الفريق الكتالوني، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، يتمني من خلالها إنتقال ميسي إلى أحد أندية البريمرليج.

Advertisements

حيث تمني تركي انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوف الشياطين الحمر حيث قال :"عسى ميسي بيروح مانشستر يونايتد يارب".

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن هناك رغبة قوية لدي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدخول، في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى أولد ترافورد في الصيف.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقة برشلونة في صيف عام 2021، بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، لكن هناك بند في تعاقده يسمح له بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل مجاني.