حبيبان لدودان.. نجم بايرن ميونخ وصديقته لاعبة سان جيرمان

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نجم بايرن ميونخ الألماني، ألفونسو ديفيز، وصديقته الكندية جوردن هوتيما، لاعبة نادي باريس سان جيرمان للسيدات

يبدو أن على نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ألا يبالغ بفرحته بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، فلا بد له أن يراعي مشاعر صديقته جوردن هوتيما لاعبة نادي باريس سان جيرمان للسيدات.

قد يكون هذا الأسبوع تاريخياً للثنائي الرياضي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني، وصديقته الكندية التي تلعب في نادي باريس سان جيرمان للسيدات. إذ فاز بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أوروبا أمس الأحد (23 أغسطس 2020)، فيما ستكون المباراة الحاسمة للنادي الباريسي في نصف نهائي أبطال أوروبا للسيدات أمام أوليمبيك ليون الأربعاء المقبل.

وقد بدأت قصة حب اللاعبين عندما كانا بسن الـ 16 عام 2017، آنذاك كانا يلعبان في فانكوفر وايتكابس، واحتفلا في أبريل الماضي بذكرى مرور 3 سنوات على بدء علاقتهما التي صمدت أمام الزمن والمسافات، بحسب ما نشره موقع "ذا سن" البريطاني.

ونشر أحد المغردين عل حسابه في تويتر معلقاً على إمكانية تحقيق بطولة تاريخية للثنائي.

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غير أن الجمهور الذي يتابع الثنائي الرياضي تساءل بطريقة فكاهية حول إمكانية استمرار هذه العلاقة بعد فوز بايرن ميونخ الألماني على باريس جيرمان أمس، ذلك لأن نصفه الآخر يلعب لفريق السيدات في النادي الفرنسي.

فيما نشر آخر متسائلاً ما إذا كانت جوردن ستشجع حبيبها أم ناديها.

ولد ألفونسو في مخيم للاجئين في غانا بعد أن هربت عائلته من الحرب الأهلية في ليبيريا. وبعمر الخامسة انتقلت عائلته إلى كندا بمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وفي ربيعه الـ 14 انضم إلى نادي فانكوفر وايتكابس، حيث كان أداؤه الرياضي مثيراً للإعجاب في أنحاء البلاد، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين في العام التالي.

وأنفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار أمريكي لضمه فخاض أول مباراة معه مطلع 2019. كما أصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان منتخب كندا بعمر الـ 16، وسجل له 5 أهداف في 17 مباراة دولية.