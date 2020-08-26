الامارات | القمزي: إقبال كبير على التسجيل في سباق برج خليفة لقوارب التجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن القمزي: إقبال كبير على التسجيل في سباق برج خليفة لقوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن عمليات التسجيل للمشاركة في كرنفال سباق برج خليفة لقوارب التجديف، المقرر بعد غد، تشهد إقبالاً كبيراً.

وأكد مدير إدارة السباقات في النادي، هزيم محمد القمزي، أن الجميع على موعد مع حدث استثنائي يجمع مختلف شرائح المجتمع في مهرجان وكرنفال عائلي، مبيناً أن اللجنة المنظمة تلقت الكثير من طلبات المشاركة في الفعالية، ولاتزال الفرصة متاحة لتلقي المزيد من طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي حتى غد.

وكشف أن اللجنة المنظمة للفعالية اعتمدت البرنامج الزمني، حيث سينطلق الكرنفال المرتقب من خلال فئاته المختلفة، بداية من الساعة الخامسة والنصف عصراً، ويسبق ذلك التجمع بنصف ساعة، فيما يمتد الكرنفال حتى السابعة مساء، حيث سيتم بعدها تقليد المتميزين والمبدعين في التظاهرة بالميداليات، التي تحمل رسالة حب ووفاء وشكر إلى خط دفاعنا الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news