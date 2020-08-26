الامارات | مركز دبي العقاري الراعي الرئيس للوصل في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي العقاري الراعي الرئيس للوصل في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوصل الرياضي عن إبرام عقد رعاية مع مركز دبي العقاري، إحدى شركات مجموعة (أ.ر.م) القابضة، ليصبح المركز بموجب هذا العقد الراعي الرسمي الرئيس للنادي.

وسيتم وضع شعار «مركز دبي العقاري» على قمصان لاعبي الفريق الأول لنادي الوصل لكرة القدم، في خانة الراعي الرئيس، اعتباراً من موسم 2020-2021.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، راشد بالهول، في تصريح صحافي بعد توقيع اتفاقية الرعاية، الدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي. وقال إن «إسهامات سموه ودعمه للنادي، مستمرة منذ التأسيس وحتى يومنا هذا»، مؤكداً أن «هذه الرعاية ليست غريبة، بل هي امتداد لمسيرة العطاء التي كان بدأها سموه منذ نشأة النادي».

وأكد بالهول: «نحن على ثقة بأن اتفاقية الرعاية سيكون لها المردود الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم خصوصاً، والنادي عموماً، الذي كان ولايزال هدفه تحقيق البطولات في كل الألعاب، وإسعاد جماهير الإمبراطور العريضة المحبة لفريقها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (أ.ر.م) القابضة، محمد سعيد الشحي، إن «سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتسخير كل الإمكانات والدعم اللازم لإتمام هذه الشراكة».

وقال في تصريح صحافي: «وجدنا في نادي الوصل شريكاً يجسد الطموح والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، ولاشك في أن هذه الشراكة الطويلة الأجل تفوق مجرد صفقة تجارية، إنها تمثل فرصة ممتازة لكلينا، نتطلع إلى العمل معاً ونحن على ثقة بأن التعاون في ما بيننا سيؤتي ثماره قريباً».

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ويقول مركز دبي العقاري إن رعاية نادي الوصل «تأتي انطلاقاً من حرص الشركة الثابت على مسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات، وتمكينه لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور».

وأوضح أن ذلك يخلق التواصل بين الناس، من خلال دعم الأنشطة والاستثمارات المختلفة، ومن ضمنها الرياضة الإماراتية. وقال إن «هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الشريكين، من خلال بنودها التي تضاعف الثقة والمسؤولية لدى الأطراف المعنية للتفوّق في الاستحقاقات المقبلة».

في جانب آخر، يجري لاعبو الوصل وأعضاء الجهاز الفني والإداري المسحة المقررة على فيروس كورونا، اليوم، وقبل 48 ساعة من المباراة الودية المقررة أمام شباب الأهلي بعد غدٍ، في إطار تحضيرات الفهود لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الوصل خاض مباراة ودية ضد الفجيرة، وخسر نتيجتها بهدف دون رد، رغم الأفضلية الفنية والبدنية التي ظهر عليها الفريق.

ويواصل الفريق تحضيراته اليومية في غياب اللاعبين الدوليين، الذين قد يلحقون بتدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة، لمواصلة الاستعدادات للقاء الوحدة في كأس الخليج العربي.

اللاعبون الدوليون سيلحقون بتدريبات فريق الوصل، خلال الساعات المقبلة.

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