الامارات | تيغالي يظهر للمرة الأولى بقميص النصر دون أن يسجل في «ودية الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي يظهر للمرة الأولى بقميص النصر دون أن يسجل في «ودية الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر مهاجم النصر الجديد، تيغالي، للمرة الأولى بقميص العميد، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه أول من أمس، أمام الإمارات، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة النصر بهدفين مقابل هدف، في إطار التحضيرات التي يجريها العميد للموسم الجديد.

ويفتتح النصر مشواره في الدوري بلقاء من العيار الثقيل أمام الجزيرة في الجولة الأولى، بعد أن جنبته القرعة اللعب في الدور الأول من كأس الخليج العربي، بوصفه حامل لقب النسخة الأخيرة.

ولم يتمكن تيغالي من هز شباك فريق الإمارات، رغم الجاهزية الفنية والبدنية التي ظهر عليها، إذ حمل الهدفان توقيع حبيب الفردان والبرتغالي توزي.

وكان تيغالي انتقل إلى النصر خلال الانتقالات الحالية، قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر ليعوض رحيل الإسباني نيغريدو. وتبدو الفرصة متاحة أمام تيغالي لتحطيم رقم أفضل سجل تهديفي لمهاجمي «العميد» في تاريخ دوري المحترفين، والذي يتصدره الثنائي الإكوادوري كارلوس تينيريو، والسنغالي إبراهيما توريه، برصيد 18 هدفاً سجلها الأول موسم 2009- 2010، والثاني موسم 2014- 2015، علماً بأن مهاجمي «العميد» لم يتوجوا إطلاقاً بلقب هداف دوري المحترفين، ما يعزز طموحات تيغالي في الموسمين المقبلين بالقميص الأزرق.

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وفرض النصر سيطرته الكاملة على معظم فترات المباراة، باستثناء بعض المحاولات التي تمكن خلالها فريق الإمارات من الوصول إلى مرمى النصر، خصوصاً في الشوط الثاني.

وكان العميد نجح في تحقيق فوز كبير على حتا، في أول ظهور له في المباريات الودية، بأربعة أهداف مقابل هدف. ويتضمن برنامج إعداد «العميد» خوض أربع مباريات ودية، خاض منها اثنتين ضد حتا والإمارات، وسيلتقي بعد ذلك كلاً من عجمان والحمرية، على التوالي.

النصر حقق الفوز على فريق الإمارات 2-1، وفاز في لقاء ودي سابق على حتا 4-1.

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