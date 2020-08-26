الامارات | تأجيل مباراة سان جرمان مع لنس لـ «التقاط الأنفاس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سان جرمان مع لنس لـ «التقاط الأنفاس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل باريس سان جرمان على موافقة تأجيل مباراته ضد لنس المقررة سابقاً السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لينال فرصة التقاط أنفاسه بعد أيام من خسارته نهائي دوري ابطال أوروبا في كرة القدم ضد بايرن ميونيخ الألماني.
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي أمس تأجيل مباراة سان جرمان حامل اللقب الى العاشر من سبتمبر المقبل. وعاد سان جرمان الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة حيث خاض الاحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره أمام بايرن بهدف. وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي، ونظراً لخوض ليون وسان جرمان دوري الأبطال، تم تأجيل مباراتيهما.
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