الامارات | أبيض الناشئين يستعد لكأس آسيا بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الناشئين يستعد لكأس آسيا بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخبنا الوطني للناشئين سلسلة تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني، ماجد سالم، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في البحرين نوفمبر المقبل.

ويلعب منتخبنا خلال البطولة ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره بمواجهة طاجيكستان 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، ثم عُمان 29 من الشهر ذاته، ومع اليمن في الثاني من ديسمبر على استاد البحرين الوطني في ختام دور المجموعات.

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وقال مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، إن التجمع الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأ منذ توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة «كورونا»، حين أدى المنتخب تدريباته عبر نظام الاتصال المرئي بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على تهيئة اللاعبين من كل النواحي الفنية والذهنية والبدنية، من خلال الحصص التدريبية وكذلك المحاضرات اليومية.

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