الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمت
يلتزم اتحاد لعبة فردية الصمت، بعد كل مشاركة في بطولات خارج الدولة، لا يحقق المشاركون فيها ميداليات ملونة، وذلك حفاظاً على سمعته، وتقييمه السنوي.. من وجهة نظره.
استغراب
استغرب أمين سر اتحاد لعبة رياضية موقف رئيس الاتحاد منه، في الفترة الأخيرة، إذ وصلت العلاقة بينهما إلى حد الجفاء، على خلفية رغبة «الأمين» في خوض انتخابات الاتحاد على مقعد الرئاسة، في الدورة الانتخابية المقبلة، منافساً للرئيس الحالي.
قلق
بدأت حالة من القلق تنتاب أحد الأندية، بسبب الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الودية التي ظهر عليها الفريق، أخيراً، بسبب ضعف المردود الفني للاعبين، على الرغم من حجم المصروفات التي أنفقها النادي، هذا الصيف، لدعم الفريق بلاعبين مميزين.
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