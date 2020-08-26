شكرا لقرائتكم عمارة: لا يوجد مانع من انضمام نجلي للزمالك او بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عمارة نجم الأهلي السابق انه لا يوجد مانع من انصمام نجلي لنادي الزمالك وبيراميدز خلال الايام القادمة إذا كان لديه رغبة في ذلك.

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واكد عمارة في تصريحات تلفزيونية ان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي استبعد مدرب بالقطاع لانه استبعد نجله من المشاركة في المباريات.

وتابع انه لم يمر سوى ايام قليلة على تدريبات قطاع الناشئين ولا اعلم سبب رحيل نجلي رغم انه كان يقدم آداء مميز ولا توجد اسباب فنيه للإستبعاد.