شكرا لقرائتكم وكيل جوميز: المدرب كان يتمنى استكمال الموسم مع الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد سليمان , وكيل ديديه جوميز مدرب الاسماعيلي السابق، لم نتوقع رحيل جوميز عن الدراويش وكان مفاجأة والانفصال متوقع فى أى وقت مضيفا أن الاسماعيلي أرتاى أن النتائج غير جيدة ويفضل التغير.

وأضاف وكيل ديديه جوميز مدرب الاسماعيلي السابق فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة ON TIME SPORT 2 ، أن جوميز

فسخ تعاقده مع الاسماعيلي بالتراضى و تنازل عن الشرط الجزائى وحقق نتائج ممتازة فى البطولة العربية ولكن أخفق محليا .

وتابع سليمان التعاقد كان يقضى بالوصول الى ابعد نقطة فى البطولة العربية والاتفاق محليا كان على أن يكون فى المربع الذهبي فى الدوري المحلي .

واستكمل جوميز كان يتمنى استكمال الموسم مع الاسماعيلي وتم تمديد تعاقده فى يونيو الماضي حتى نهاية الموسم وكان يأمل فى التتويج بالبطولة العربية للحصول على المكافآت المالية الضخمة و 6 مليون دولار قيمة التتوج بالبطولة

وقال إن جومز يمتلك عروضا فى الوقت الحالي من بعض الاندية العربية فى الدوري التونسي والسعودي.

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وأكد أن الاوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلي لن يعود للدروايش مجددا وسيبقي ضمن صفوف نهضة بركان المغربي نظرا لاختلاف المواسم الكروية بين البلدين بعدما انتهت اعارته فى الاسماعيلي.

قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق .

جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة.

وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الأراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .