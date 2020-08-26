شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج: جلسة الغد تحسم مصير مختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي على قرار استقالة مختار مختار المدير الفني للفريق العسكري عقب الهزيمة من بيراميدز بثلاثية مساء الثلاثاء.

وتابع مهدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مع لإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "مختار اتخذ القرار في لحظة انفعال وهناك جلسة ستجمعنا به غدا في حضور رئيس النادي لاثنائه عن قرار الرحيل".

وتابع: " مختار قدم مسيرة مميزة مع الإنتاج ندرك حجم الضغوط والظروف التى عاشها الفريق، ومتمسكين باستمراره مع الجهاز المعاون له بما فيهم مجدي عبد العاطي".

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وأعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أنه تقدم بإستقالته من قيادة الفريق، و أن المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج و أبلغ مسئولو النادي بهذا القرارا ، بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، موضحا أنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية.

وأضاف مختار، أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج ، و أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

مختار أشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وقرر الرحيل بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.