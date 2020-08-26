شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم على مدار اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 مباراتين فى الدورى الممتاز للجولة الـ 22 للدورى الممتاز ، جمعت أسوان وإنبى ، والمباراة الثانية جمعت فريق بيراميدز أمام الإنتاج الحربى وجاءت النتائج كالتالي :

وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كتالتالي

فى المباراة الأولى، نجح فريق أسوان فى انتزاع نقطة ثمينة من نادى إنبى بعد التعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعت ألفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى بين ألفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان فى الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد على لإنبى فى الدقيقة 24.

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بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 فى المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، كما رفع إنبى رصيده إلى النقطة 30 فى المركز السادس.

وفى اللقاء الثانى حقق فريق بيراميدز ألفوز على الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، حيث نجح إبراهيم حسن فى إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثانى ، بينما الإنتاج فى المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوى هدف وحيد.

بهذا ألفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقى له مباراة يوم الخميس أمام المقأولون العرب فى الجولة الـ22 .