شكرا لقرائتكم بعد إستقالة مختار .. عبد العاطي: مهمتي انتهت وسأرحل عن الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجدي عبد العاطي مدرب عام الإنتاج الحربي أن مهمته انتهت مع الفريق ، و أنه كان هناك اتفاق مع إدارة الفريق على الاستمرار لـ3 مباريات فقط ، بعد شفاء مختار مختار من فيروس كورونا ، وبالتالي مهمتي انتهت وسأرحل عن الفريق ، خاصة أن هناك أسامه محمد و عبدالله رجب مدربين في الجهاز الفني .

أكد عبد العاطي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الفريق يواجه أزمات كثيرة متمثلة في الإعداد بسبب حالات كورونا التي ضربت الفريق قبل استئناف الدوري بأيام ، وهذا أثر بالسلب على الأداء البدني في المباريات ، وخاصة مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق 0 / 3 .

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كما أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أنه تقدم بإستقالته من قيادة الفريق ، و أن المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج وأبلغ مسئولى النادي بهذا القرارا، بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

تابع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي في المؤتمر الصحفي أنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية، موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج ، وأن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

مختار أشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وقرر الرحيل بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.