شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: الأهلي متصدر الدوري رغم هزيمة الزمالك والبعض يترصد الأخطاء للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن مباراة القمة هي لقاء في كرة القدم، يحتمل الفوز والخسارة، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق الأحمر يقدم واحداً من أفضل مواسمه، وأضاف: لم أتوقع بعد إعلان الرحيل عن الأهلي أنني سأعود للظهور مرة أخرى، لست متهماً، لدي حسابات معينة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجماهير لا توجد هناك حسابات، ولا أعتمد على ذكائي لكسب منصب لدى الجماهير، أحاول فقط أن أكون شخص حقيقي دون النظر إلى ما يرضي رواد السوشيال ميديا.

واصل: كرة القدم لا يمكن أن تضع فيها احتمال الفوز بشكل دائم، وبعض الناس ما بتصدق يحصل حاجة للبطل عشان تتكلم في مواضيع أخرى، هناك تصيد للنيل من الأهلي بعد مباراة القمة، الأهلي مازال متصدر للدوري وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد شريف إكرامي أن خسارة مباراة لا يمكن أن تهدم كل هذا النجاح، فما المبرر للهجوم على الأهلي، الأمر هذه المرة مبالغ فيه بنسبة كبيرة، خاصة أن أداء الأهلي طوال الموسم جيد ولم يخسر إلا مباراة القمة ، و مباريات الزمالك بشكل عام، لا يمكن أن تأخذ المقدمات قبل المباراة لتتوقع من خلالها النتيجة، ولكن بالفريق الأجهز يوم المباراة.

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أضاف: أعتبر نفسي حتى الأن لاعباً في الأهلي حتى نهاية الموسم حتى لو تم اتخاذ قرار فني باستبعادي، ومازلت أعيش حالة الدوري مع الفريق.

تابع إكرامي : "المفروض أن خسارة القمة لا تؤثر على اللاعبين في أفريقيا، هذا وقت غير مناسب على الإطلاق حتى لانتقاد الفريق، حتى إن كان فيه شئ من الصح، أي حد بيحب مصلحة النادي ليس هذا الوقت المناسب للنقد، والأهلي قادر على التتويج بأفريقيا".