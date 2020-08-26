شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها ..الزمالك يجدد عقد محمود علاء و محمد عبد الغني حتي 2024 و بيراميدز يفوز على الإنتاج ويتحتل المركز الثاني خلف الأهلي.

بيراميدز يهزم الإنتاج بثلاثية ويحتل المركز الثاني على حساب الزمالك

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

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الزمالك يعلن تجديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024

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