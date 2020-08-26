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أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس العديد من الاخبار الهامة منها ..الزمالك يجدد عقد محمود علاء و محمد عبد الغني حتي 2024 و بيراميدز يفوز على الإنتاج ويتحتل المركز الثاني خلف الأهلي.

بيراميدز يهزم الإنتاج بثلاثية ويحتل المركز الثاني على حساب الزمالك

حقق فريق  بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

الزمالك يعلن تجديد عقد محمود علاء حتى 2024

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مرتضى منصور يعلن إقامة لقاء الزمالك والمقاولون فى ستاد القاهرة

 

الزمالك يعلن تجديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024

 

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جوميز يتنازل على الشرط الجزائى بعد فسخ عقده مع الإسماعيلى

 

الأهلي يرصد 20 مليون جنيه لشراء "جوكر" بيراميدز

 

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وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله ويتواصل هاتفياً مع عبد الشافى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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