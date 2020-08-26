شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: ميسي يخطر برشلونة بالرحيل والنني يتألق مع الآرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز جديد لأخر وأبرز الأخبار الرياضية محليا وعالميا، من إعداد هدى أبو بكر وتقديم حور محمد ورامى الحلوانى.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخلت القائمة من صالح جمعة بعدما كانت هناك انباء تشير إلى عودته.

من ناحية أخرى ، وضع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى بالتنسيق مع المدير الفنى للقطاع خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وإلى أخبار نادى الزمالك حيث..أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل، وحال تأهل الزمالك إلى النهائي الافريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.

من ناحية أخرى يستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب ، والمقرر اقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري.

مازالنا مع أخبار الزمالك حيث.. يخضع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي فقرة تأهيلية قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي ، كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما.

فيما انتظم محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد التعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية التى غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى.

نجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى الاسماعيلى أن مفاوضات ناديه مع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق للتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده قبل الرحيل كللت بالنجاح ، وانه تم انهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى بشكل رسمي.

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وفى تصريحات خاصة ل الخليج 365 ، قال جوميز انه ليس مصدوما من الرحيل عن الاسماعيلى ، فهذه هي كرة القدم ، مشيرا إلى أنه حقق أهدافه مع الاسماعيلى وقاد الفريق للوصول لقبل نهائى البطولة العربية.

أخطرت اللجنه الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسه دكتور محمد سلطان نادى سموحه بوجود حاله كورونا إيجابيه وحيدة خلال المسحة التى اجرها الفريق الكروى الأول بنادى سموحة أمس استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها في الرابعة عصر غدا الأربعاء ، وعلى الفور قام الجهاز الطبى بالنادى بعزل اللاعب وحجزه بالمنزل وبدء تناول الجرعات العلاجية اللازمة.

وسافر فريق سموحة للقاهره للدخول فى معسكر مغلق بصحبه 22 لاعبا وعاد لصفوف الفريق صلاح محسن بينما غاب محمد عبد المنعم و ناصر ماهر والهانى سليمان عن قائمة الفريق.

ومن أخبار الرياضة العالمية.. أخطر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إدارة النادى برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى هذا الصيف، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا"الإسبانية، والتي ذكرت إن ميسي أخبر البارسا عبر الفاكس برغبته فى تفعيل بند داخل عقده يحق له الرحيل لأي وجهة يريدها خلال انتقالات الصيف الحالي.

أضافت الصحيفة، أن هذا البند قد انتهى مفعوله منذ شهر 6 الماضي لكن بيئة ميسي تقول أنها قانونيا مازالت تستطيع استخدامه بسبب كورونا

وأشارت إذاعة "كواترو"الإسبانية، إن ميسي لن يحضر تدريبات برشلونة بعد الأن، وهو قرار نهائي للنجم الأرجنتينى.

وأخيرا.. حقق فريق آرسنال الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره ميلتون كينز دونز بنتيجة 4-1، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، بمشاركة الدولي المصري محمد النني بعد عودته مجددًا إلى المدفعجية بعد انتهاء فترة اعارته مع بشكتاش التركي.

وشارك محمد النني لأول مرة تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا فى مفاجأة غير متوقعة، ولعب للدقيقة 62 قبل استبداله بهدف الاراحة.

ووضع النني الآرسنال في المقدمة بتسجيله هدف في الدقيقة الخامسة من منتصف الملعب بعد خطأ من حارس المرمى ليسددها ببراعة.