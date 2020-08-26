شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يخطف الوصافة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدول ترتيب الدوري المصري عدة تغييرات بعد مباريات اليوم الثلاثاء، حيث استطاع فريق بيراميدز أن يخطف وصافة المسابقة بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولة 22 على منافسه الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة، كما واصل فريق أسوان مفاجآته في البطولة وعروضه القوية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات ليتعادل مع إنبي بعد فوزه في الجولة الماضية على المقاولون لعرب.

أسوان وإنبي 1/1

نجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.

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بيراميدز والانتاج 3/0

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

بهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 .

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم كالتالى: