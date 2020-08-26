شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة: لا يوجد مانع من انضمام نجلي للزمالك أو بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق انه لا يوجد مانع من انضمام نجله لنادي الزمالك وبيراميدز خلال الأيام القادمة إذا كان لديه رغبة في ذلك ، خاصة بعد استغناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن اللاعب الصاعد خلال الساعات الماضية.

أكد محمد عماره في تصريحات تليفزيونية أن رئيس قطاع الناشئين بالأهلي استبعد مدرب بالقطاع لأنه استبعد نجله من المشاركة في المباريات. ، مضيفاً أنه لم يمر سوى أيام قليلة على تدريبات قطاع الناشئين ولا أعلم سبب رحيل نجلي رغم أنه كان يقدم آداء مميز ولا توجد أسباب فنيه للاستبعاد.

كما أكد هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه تفاجئ بقرار رئيس قطاع ناشئين بالنادي الأهلي خالد بيبو بالاستغناء عن نجله "عمر" خلال الايام السابقة ، مضيفا أن تواجد نجله "عمر" داخل الاهلي كان بمجهود شخصي من نجله وليس بالواسطة وتم اختياره بسبب آداءه في المباريات.

وتابع هشام حنفي لا اعلم سبب رحيل نجلي خاصة وان هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددا على أن رحيله عن الاهلي لأسباب غير فنية .