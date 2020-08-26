شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوي: لقب الكونفدرالية هدفنا الأساسي في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز إنه سعيد بعودته للمشاركة والتسجيل مجددا في مباراة الإنتاج الحربي بعد فترة صعبة من الإصابة والغياب، مشددا على أنه لا ينظر لنفسه والأرقام التي يحققها والأهم هو الفريق ومساعدته في الانتصار وحصد النقاط والتقدم في جدول الدوري.

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد ، بهذا الفوزيحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 . Advertisements

أوضح جون أنطوي في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أنه عاد من إصابة وغياب لفترة طويلة ويحاول العودة خطوة تلو أخرى للمشاركة واستعادة لياقته البدنية وحاسة التهديف، وهدفه في الإنتاج سيساعده على العودة سريعا، وتسجيل المزيد من الأهداف.

أنطوي قال إن لقب كأس الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز خلال الموسم الحالي وجميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق هذا الهدف الغالي، وبيراميدز سيحاول أن يكون مستعدا بأفضل صورة ممكنة قبل السفر للمغرب وخوض نصف النهائي أمام حوريا كوناكري الغيني.