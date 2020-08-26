شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس العديد من الاخبار الرياضية الهامة .. منها تقديم مختار مختار استقالته من تدريب الإنتاج و أن مباراة الطلائع القادمة هي الأخيرة له .. والزمالك يجدد عقد محمود علاء حتي 2024 ، وبيراميدز يصعد للمركز الثاني خلف المتصدر النادي الأهلي بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3 / 0 فى الدوري. بيراميدز يهزم الإنتاج بثلاثية ويحتل المركز الثاني على حساب الزمالك حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد. الزمالك يعلن تجديد عقد محمود علاء حتى 2024 مرتضى منصور يعلن إقامة لقاء الزمالك والمقاولون فى ستاد القاهرة اسوان ينتزع نقطة من إنبي ويحافظ على مركزه في جدول الدوري Advertisements جوميز يتنازل على الشرط الجزائى بعد فسخ عقده مع الإسماعيلى شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” بيراميدز يدرس عرض رمضان للبيع مجاملة للأهلي مختار مختار : مباراة الطلائع الأخيرة لي مع الإنتاج الحربي.. واستقالتي نهائية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.