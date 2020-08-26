شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم على مدار اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 مباراتين في الدوري الممتاز للجولة الـ 22 للدوري الممتاز ، جمعت أسوان و إنبي ، والمباراة الثانية جمعت فريق بيراميدز أمام الإنتاج الحربي و جاءت النتائج كالتالي :

أسوان يتعادل مع إنبي 1 / 1

نجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.

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بيراميدز يفوز على الإنتاج الحربي 3 / 0

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث نجح إبراهيم حسن في إحراز هدفين ليرفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 محتلاً المركز الثاني ، بينما الإنتاج في المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، بينما أحرز أنطوي هدف وحيد.

بهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك والمتبقي له مباراة يوم الخميس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ22 .