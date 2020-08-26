أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: فايلر يؤجل قرار خروج صالح جمعة من "الثلاجة" في الأهلي واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من حساباته الفنية رغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسري في مباراة الجونة غداً بعدما كشفت خسارة الأهلي الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة في ظل تراجع مستوى معظم لاعبي لفريق بشكل واضح الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفني وجعل الكثيرون يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة غير أن المدير الفني واصل إستعباد اللاعب الذي ظهر مُلتزماً بشكل واضح في التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفني الذى تعرض لهجوم شرس عقب الخسارة من الزمالك. Advertisements أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخلت من صالح جمعة بعدما كانت هناك انباء تشير إلى عودته ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع لاعب بيراميدز، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي ترغب في شراء المدة المتبقية في عقده ، حيث لا يزال في عقده موسمين مع بيراميدز بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي لمدة 4 مواسم مر منهم موسمين ويتبقى موسسمين آخري. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الجونة .. وتواصل غياب صالح جمعة

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