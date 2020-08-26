الإنتاج الحربي يرفض استقالة مختار مختار ومحاولات لاقناعه بالبقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي أن ناديه يرفض استقالة مختار مختار المدير الفني من منصبه ويحاول اقناعه بالاستمرار ، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" قرار مختار مختار جاء من شعوره بالغضب من الخسارة ولكننا لانتعامل بالقطعة ونثق في قدراته وإمكانياته ولن نوافق علي رحيله "
، وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربي:" سنعقد جلسات مكثفة مع مختار مختار لإقناعه بالعدول عن الاستقالة واستكمال رحلته مع الفريق لأننا قادرون علي تصحيح مسار الفريق في اقرب وقت "
مختار أشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وقرر الرحيل بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.
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