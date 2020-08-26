شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يرفض استقالة مختار مختار ومحاولات لاقناعه بالبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي أن ناديه يرفض استقالة مختار مختار المدير الفني من منصبه ويحاول اقناعه بالاستمرار ، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" قرار مختار مختار جاء من شعوره بالغضب من الخسارة ولكننا لانتعامل بالقطعة ونثق في قدراته وإمكانياته ولن نوافق علي رحيله "

، وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربي:" سنعقد جلسات مكثفة مع مختار مختار لإقناعه بالعدول عن الاستقالة واستكمال رحلته مع الفريق لأننا قادرون علي تصحيح مسار الفريق في اقرب وقت "

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وأعلن مختار مختار أنه تقدم بإستقالته من قيادة الفريق و أن المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج و أبلغ مسئولو النادي بهذا القرارا ، بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ، تابع مختار مختار في المؤتمر الصحفي أنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج ، و أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

مختار أشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وقرر الرحيل بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.